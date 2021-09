VENEZIA “È un argomento molto complesso e per questo preferisco per ora non rilasciare nessun commento”. A parlare è Alessio Scatto, l’anestesista veneziano di 45 anni sospeso dal lavoro per aver rifiutato il vaccino. La notizia, riportata oggi sui quotidiani Gedi del Veneto, ha fatto scalpore perché proprio Scatto, durante il primo lockdown, era stato uno dei medici in prima fila del reparto di terapia intensiva dellospedale di Padova.

La battaglia contro il virus in corsia

Nel marzo 2020 la sua esemplare dedizione alla causa aveva portato la fidanzata a scrivere un messaggio su Facebook elogiando il compagno per il suo coraggio (“Nonostante la tensione, l’adrenalina a mille, è impegnato in qualcosa di molto importante e io lo vedo bello, un eroe”). Ecco, da medico eroe, Scatto si è rivelato ora un medico contrario al vaccino. Ma considera diffamatorio chiamarlo No Vax: “La mia posizione si dissocia fermamente dalle convinzioni che frequentemente a mezzo stampa sono associate a quelle genericamente definite No Vax. Chiedo quindi che il mio nome non venga affiancato a questa definizione che, ripeto, non mi appartiene in assoluto è che considero diffamatoria” ha scritto in un messaggio a La Repubblica. Rimane quindi un mistero il perché Scatto non si sia voluto vaccinare, lui che rivendica di aver fatto tutti i vaccini previsti fino a questo.

In Veneto 50 i medici sospesi

Una pagina triste per l’Ordine dei Medici, come commenta il presidente della sezione Venezia Giovanni Leoni: “Noi applichiamo una legge fatta per preservare i cittadini dalle possibilità di contrarre il virus garantendo che tutti gli operatori sanitari siano vaccinati”, ha spiegato Leoni. “È una pagina triste per l’Ordine dei Medici, ma la stragrande maggioranza dei colleghi è vaccinata. A Venezia e provincia su 4.500 iscritti abbiamo una cinquantina di medici sospesi, ma già per una ventina è arrivata la revoca perché nel frattempo si sono vaccinati”.

I commenti sui social

Una percentuale bassissima che include Scatto, iscritto all’Ordine dei Medici dal 2002. Il suo caso, come si legge in molti commenti sui social, ha avuto un forte impatto proprio per la sua storia precedente che lo aveva visto dedicarsi anima e corpo alla lotta contro il Covid. La sospensione dal lavoro è avvenuta dallo scorso 10 settembre, ma la notizia si è appresa solo negli ultimi giorni e ha creato tra cittadini e cittadine sconcerto e tante domande: come mai proprio un medico che ha vissuto in prima fila l’incubo del Covid-19 non si è vaccinato? E ancora: proprio in quanto medico, come mai non vuole rendere pubbliche le motivazioni? Conosce qualcosa che non vuole rilevare?

Abbiamo proposto al medico di inviare un testo scritto per spiegare perché si sia sottratto al vaccino, ma non sono giunte risposte, se non quella di non chiamarlo “No Vax”.