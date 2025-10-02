19.9 C
Venezia si trasforma: inaugurazione dell’arte contemporanea

Il cinema storico di Venezia si trasformerà in un centro per l’arte contemporanea con l’apertura prevista il 10 ottobre per il “Miglio dell’Arte” nel sestiere di Dorsoduro. Questo nuovo spazio includerà sale espositive, un cinema immersivo, un Café des Arts e un giardino di sculture.

Il gruppo Les Galeries Bartoux, fondato da Robert e Isabelle Bartoux, ha deciso di inaugurare a Venezia il “Bartoux Experience”, con la direzione della galleria affidata a Lorenza Lain. La sede è situata in un edificio che ha visto il Cinema Accademia, molto amato dai veneziani, dal 1928 al 2002. Dopo un restauro durato due anni, il locale ha preservato le sue caratteristiche originali, evidenziando travi in legno, pietre a vista e boiserie.

Il nuovo spazio ospiterà sia mostre permanenti che temporanee, presentando artisti internazionali e giovani talenti. Il cinema immersivo avrà una superficie di 500 metri quadrati e un’altezza di 12 metri, con due produzioni inedite all’anno in collaborazione con lo studio francese Superbien. Il Café des Arts, gestito dal ristorante Le Marcandole, sarà arricchito da un giardino di sculture.

A dicembre, in collaborazione con il Dalí Universe, sarà inaugurata la mostra “Dalí è Venezia”, che proporrà una selezione di sculture, dipinti e litografie del maestro surrealista. Contestualmente, debutterà il cinema immersivo con uno spettacolo ispirato a una visione surreale di Venezia immaginata da Salvador Dalí.

