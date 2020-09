“Ma quale lite! Era una gag con un mio vecchio amico che si occupa della sicurezza alla Mostra! Ho fatto Sgarbi che faceva la caricatura di Sgarbi. E qualcuno ci è cascato in pieno”. Così Vittorio Sgarbi chiarisce all’Adnkronos che l’alterco avuto oggi pomeriggio al Lido con un responsabile della sicurezza della Mostra, prima di salire sul mini red carpet che ha preceduto la proiezione del film della sorella Elisabetta ‘Extraliscio – Punk da balera’, presentato alle Giornate degli Autori, era in realtà una messa in scena. “Avevo con me la mia mascherina con la capra e infatti poi l’ho indossata. Ma prima mi sono messo a inveire dicendo che non l’avrei alzata sul volto, per scherzare con un vecchio amico”, aggiunge.

