Venezia: polemiche sulla Mostra del Cinema e Palestina

Durante la serata di preapertura della Mostra del Cinema di Venezia, ha partecipato solo don Nandino Capovilla, un sacerdote noto per il suo sostegno alla causa palestinese. Recentemente, è stato respinto all’aeroporto di Tel Aviv e rimpatriato in Italia, con il divieto di entrare in Cisgiordania. L’assenza di un rappresentante israeliano è stata notata dall’ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled, che ha manifestato dispiacere per la situazione, sottolineando che il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, ha affermato di non voler censure né politicizzazioni. Peled ha dichiarato: “È stato un peccato che non ci fosse anche la nostra voce”.

Riguardo al caso di Capovilla, Peled ha detto di non conoscere il sacerdote e ha notato che viaggio con un ampio gruppo senza problemi. Ha aggiunto che ogni Stato ha il diritto di decidere chi far entrare nel proprio territorio, invitando a chiedere a Capovilla le ragioni del suo rientro.

L’ambasciatore ha criticato anche l’appello del movimento “Venice 4 Palestine” per escludere Gal Gadot e Gerard Butler dalla manifestazione a causa delle loro posizioni filo-israeliane, affermando che boicottare artisti in nome della libertà di espressione è sbagliato.

In merito alla manifestazione pro Palestina a Venezia, Peled ha auspicato che non diventi un corteo “a senso unico”, suggerendo di manifestare anche contro Hamas, considerato un pericolo per israeliani, palestinesi e per l’Europa. Ha infine espresso preoccupazione per possibili raccolte di fondi per Hamas in Italia, ricordando il rischio legato al sostegno economico a gruppi terroristici, avvertendo che l’Europa ha già subito gravi conseguenze dal terrorismo islamico.

