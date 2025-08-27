Venezia-Monaco: il futuro del collegamento autostradale

A Venezia torna alla ribalta il progetto della Venezia-Monaco, infrastruttura considerata strategica per il collegamento con la Mitteleuropa. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Tommaso Razzolini, ha recentemente sottolineato l’importanza di riavviare la discussione su questa arteria, ritenendo che i tempi siano maturi per un nuovo prolungamento.

Razzolini ha proposto di seguire il modello del tratto Vittorio Veneto – Pian di Vedoia per dare un impulso concreto a questa iniziativa. Ha affermato che un collegamento autostradale completo tra Venezia e Monaco, collegato all’A4, sarebbe cruciale non solo per il turismo, ma anche per favorire gli scambi commerciali. Questo tracciato potrebbe avvicinare il Nordest italiano ai mercati della Baviera e dell’Austria, aree con cui condividiamo caratteristiche produttive e industriali.

Anche il sindaco di Lozzo di Cadore, Alessio Zanella, ha recentemente sostenuto un prolungamento dell’autostrada A27, sottolineando l’importanza di connettere il Veneto e la provincia di Belluno con l’Europa. Razzolini condivide questa visione, evidenziando l’opportunità di rafforzare la cooperazione economica con territori vicini.

Tuttavia, la realizzazione di quest’opera richiede un consenso politico sia a livello locale che internazionale e notevoli risorse finanziarie. Razzolini ha suggerito di valutare immediatamente un prolungamento che possa anche alleviare il traffico a Longarone. Ha ricordato che il tratto da Vittorio Veneto a Pian di Vedoia è stato inaugurato dopo anni di attesa e ha concluso sottolineando che un investimento iniziale più contenuto potrebbe portare a benefici tali da giustificare l’intero progetto in futuro.