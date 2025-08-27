24.7 C
Roma
giovedì – 28 Agosto 2025
Viaggi

Venezia-Monaco: il futuro del collegamento autostradale

Da StraNotizie
Venezia-Monaco: il futuro del collegamento autostradale

A Venezia torna alla ribalta il progetto della Venezia-Monaco, infrastruttura considerata strategica per il collegamento con la Mitteleuropa. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Tommaso Razzolini, ha recentemente sottolineato l’importanza di riavviare la discussione su questa arteria, ritenendo che i tempi siano maturi per un nuovo prolungamento.

Razzolini ha proposto di seguire il modello del tratto Vittorio Veneto – Pian di Vedoia per dare un impulso concreto a questa iniziativa. Ha affermato che un collegamento autostradale completo tra Venezia e Monaco, collegato all’A4, sarebbe cruciale non solo per il turismo, ma anche per favorire gli scambi commerciali. Questo tracciato potrebbe avvicinare il Nordest italiano ai mercati della Baviera e dell’Austria, aree con cui condividiamo caratteristiche produttive e industriali.

Anche il sindaco di Lozzo di Cadore, Alessio Zanella, ha recentemente sostenuto un prolungamento dell’autostrada A27, sottolineando l’importanza di connettere il Veneto e la provincia di Belluno con l’Europa. Razzolini condivide questa visione, evidenziando l’opportunità di rafforzare la cooperazione economica con territori vicini.

Tuttavia, la realizzazione di quest’opera richiede un consenso politico sia a livello locale che internazionale e notevoli risorse finanziarie. Razzolini ha suggerito di valutare immediatamente un prolungamento che possa anche alleviare il traffico a Longarone. Ha ricordato che il tratto da Vittorio Veneto a Pian di Vedoia è stato inaugurato dopo anni di attesa e ha concluso sottolineando che un investimento iniziale più contenuto potrebbe portare a benefici tali da giustificare l’intero progetto in futuro.

Articolo precedente
Festival di Venezia: Ecco cosa aspettarsi quest’anno
Articolo successivo
Festival di Venezia: Il Grande Inizio del Cinema 2025
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.