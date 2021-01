VENEZIA – È vero, i turisti non ci sono e non si sa quando torneranno, ma le bellezze dei musei non servono solo per fare profitto. Perché allora non aprirli agli studenti e ai docenti delle superiori? La proposta arriva da Venezia, città che nell’ultimo periodo è al centro di un acceso dibattito per la decisone del sindaco Luigi Brugnaro di tenere i musei chiusi fino ad aprile. A farla il consigliere comunale di opposizione Giovanni Andrea Martini della civica “Tutta la Città Insieme!”, già docente di Italiano e Storia al liceo artistico Guggenheim di Venezia.

«Proponiamo che almeno i musei vengano riaperti a rotazione, ma soprattutto che si sfrutti questo periodo in cui non ci sono fiumi di turisti per farli conoscere agli studenti, partecipando attivamente alle lezioni», spiega Martini. «L’idea è quella che il professore entri fisicamente nel museo e spieghi, attraverso il suo telefono o un ipad, le opere affinché gli studenti possano fare domande in diretta e partecipare attivamente. La famosa Giuditta di Klimt, uno dei gioielli del Museo di Ca’ Pesaro, può essere spiegata nel dettaglio con le scelte cromatiche, di stile, oltre che nel contesto museale in cui si trova. Penso agli affreschi del Tiepolo a Ca’ Rezzonico e a tante altre bellezze che potrebbero essere mostrate in diretta alle classi». Per Martini in un secondo momento gli studenti stessi potrebbero partecipare alla realizzazione di un video o di altro materiale che contribuisca alla diffusione digitale. «Sarebbe anche interessante e importante per gli stessi operatori dei musei mettere a disposizione le proprie competenze per visite a richiesta di università o scuole di altre Paesi. Prenotazioni di questo tipo potrebbero portare i Musei ad essere aperti 24 ore su 24».

Per Gabriella Belli, direttrice della Fondazione Musei Civici, la proposta potrebbe concretizzarsi. «Siamo chiusi, ma i musei hanno sempre un presidio e quindi un docente potrebbe entrare o ci si potrebbe organizzare per un progetto più strutturato. Premesso che in questo momento nessuna classe può spostarsi perché l’ordinanza nazionale vieta l’uscita per le scuole, e la maggior parte è in Dad, in passato già a musei chiusi abbiamo accolto classi su prenotazione. Quindi nel momento in cui fosse possibile per le classi spostarsi – prendendo le giuste misure di sicurezza – si potrebbe fare». E aggiunge: «Come Fondazione abbiamo già un’iniziativa, “Museo in classe”, volta a raccontare le opere o le sedi alle scuole medie o superiori, elaborata proprio la scorsa estate pensando che gli studenti non avrebbero potuto visitare i musei per le restrizioni dovute alla pandemia». Belli ne parlerà già oggi con i servizi delle attività educative per sondare la fattività della proposta.

«In questo modo il patrimonio culturale della città viene trasmesso e valorizzato in un momento in cui i ragazzi sono a casa senza stimoli» prosegue Martini «L’idea per esempio di un docente che spieghi Tintoretto o Veronese direttamente da Palazzo Ducale permette l’interazione con la curiosità dello studente che poi, partendo da questa speciale lezione, può elaborare progetti multimediali e riscoprire nella propria città dei tesori che poi sarà motivato ad andare a vedere».

A Palazzo Grassi un progetto per i giovani c’è già, PalazzoGrassi Teens, pensato sia per l’alternanza scuola e lavoro, sia per quelle scuole che vogliono avvicinare gli studenti all’arte contemporanea. In pratica gli studenti scelgono di fare un percorso nel museo con un professionista e poi, dalla visita, elaborano dei video, una pièce teatrale o dei disegni. Il concetto è sempre quello che l’arte stimola e accende la fantasia, ma anche permette ai giovani di esprimersi.

«La proposta è interessante e in linea con la filosofia del museo. Educare il pubblico al valore del processo artistico, come strumento di crescita personale e di sviluppo del pensiero critico è la missione della Guggenheim» spiega la direttrice della celebre Collezione Karole P. B. Vail «Grazie a programmi come A scuola di Guggenheim, aperto gratuitamente alle scuole del Veneto, e Prima Visione, che permette, quando il museo è aperto, alle scuole di vistare la Collezione prima dell’orario di apertura, abbiamo mantenuto un dialogo costante con studenti e insegnanti. Ora possiamo proseguire via remoto, ma l’idea degli insegnanti nelle sale è sicuramente da valutare affinché studenti e docenti continuino a essere portavoce di arte e cultura».