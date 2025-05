Venezia ospita il Festival “L’Italia delle Regioni”, un evento organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con la Regione Veneto. Il sindaco Luigi Brugnaro ha dichiarato che la città rappresenta un connubio ideale tra tradizione e innovazione, sottolineando come manifestazioni come questa favoriscano il dialogo e l’incontro tra le persone.

