Venezia-Inter 0-1, Serie A: gol di Darmian

L’Inter prosegue il suo cammino positivo in campionato, conquistando una vittoria fondamentale contro il Venezia con un punteggio di 1-0. Il gol decisivo è stato messo a segno da Darmian nel primo tempo, permettendo ai nerazzurri di salire al secondo posto in classifica con 43 punti, a solo un punto dal Napoli, capolista, che gioca questa sera contro l’Hellas Verona. Il Venezia, invece, resta in difficoltà al penultimo posto con soli 14 punti.

La partita inizia con l’Inter che prende subito l’iniziativa, mentre il Venezia si concentra sulla difesa e cerca opportunità in contropiede. Il vantaggio dell’Inter arriva al 16′ quando Asllani serve Lautaro Martinez in profondità; quest’ultimo controlla il pallone e tenta un tiro, ma Stankovic non può nulla di fronte al tap-in vincente di Darmian. Nei minuti successivi, Taremi sfiora il raddoppio con una girata al volo che termina alta e Lautaro Martinez viene bloccato in uscita dal portiere del Venezia. Lautaro è molto attivo ma incontra le parate di Stankovic. Prima della fine del primo tempo, Asllani ha due buone occasioni, ma non riesce a centrare la porta.

Nella ripresa, l’Inter continua a dominare, ma Taremi fallisce un’opportunità in mischia. Il Venezia non si arrende e cerca di pareggiare: Doumbia colpisce di testa su un corner, ma Sommer compie una parata decisiva. Inzaghi decide di effettuare dei cambi e i nuovi entrati, Thuram e Frattesi, portano energia alla squadra. Frattesi, ben servito da Lautaro, ha una grande chance per il raddoppio, ma Stankovic si supera deviando il tiro sul palo. Il Venezia si avvicina al gol del pareggio a un quarto d’ora dalla fine: Busio riceve in area e calcia a giro colpendo il palo, mentre sul tap-in Pohjanpalo spara addosso a Sommer. Anche nel finale, il portiere svizzero è fondamentale, bloccando un tiro di Pohjanpalo in pieno recupero. La partita si conclude quindi con una vittoria per 1-0 dell’Inter al Penzo.