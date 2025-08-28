30 C
Roma
giovedì – 28 Agosto 2025
Spettacolo

Venezia Immersive: la rivoluzione dell’esperienza cinematografica

Da StraNotizie
Venezia Immersive: la rivoluzione dell’esperienza cinematografica

Oggi, il cinema si evolve: non è più solo da guardare, ma da vivere. Questo è il messaggio di Venice Immersive, una sezione della Mostra del Cinema che si svolge sull’isola del Lazzaretto Vecchio, trasformata in un laboratorio di esperienze digitali e sensoriali. Dal 27 agosto al 6 settembre, il programma offre 69 progetti provenienti da 27 Paesi, con 30 opere in gara e diverse creazioni sviluppate per il Biennale College XR.

Tra i progetti, spicca “Asteroid”, diretto da Doug Liman, noto per i suoi blockbuster. Questa avventura porta gli spettatori nello spazio a bordo di una navicella Soyuz. Oltre a essere un film immersivo a 180°, integra un’interazione con i personaggi, creando un’esperienza che mescola cinema e videogioco.

“Blur”, realizzato da Craig Quintero e Phoebe Greenberg, propone un percorso poetico dove si dissolve il confine tra reale e immaginario. Si affrontano temi come clonazione e bioingegneria, invitando lo spettatore a riflettere sulla fragilità dell’esistenza attraverso un’esperienza sensoriale unica.

Un’altra esperienza coinvolgente è “Collective Body”, di Sarah Silverblatt-Buser. Ambientata nel New Mexico, questa opera esplora il movimento e l’identità, trasformando i gesti dei partecipanti in avatar che danzano insieme, creando una connessione tra individuale e collettivo.

“Alien Perspective”, di Jung Ah Suh e Cristina Rambaldi, offre uno sguardo inedito su realtà diverse, promuovendo l’empatia e l’apprezzamento della diversità. Infine, “The Clouds Are Two Thousand Meters Up”, diretto da Singing Chen, intreccia mito e memoria, portando lo spettatore in un viaggio emotivo, riflettendo su amore e perdita attraverso la realtà virtuale.

Articolo precedente
The Battle of Polytopia disponibile gratis in Italia
Articolo successivo
Servizi di salute nelle valli Bembana e Imagna per tutti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.