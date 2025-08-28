Venezia Immersive: la rivoluzione dell’esperienza cinematografica

Oggi, il cinema si evolve: non è più solo da guardare, ma da vivere. Questo è il messaggio di Venice Immersive, una sezione della Mostra del Cinema che si svolge sull’isola del Lazzaretto Vecchio, trasformata in un laboratorio di esperienze digitali e sensoriali. Dal 27 agosto al 6 settembre, il programma offre 69 progetti provenienti da 27 Paesi, con 30 opere in gara e diverse creazioni sviluppate per il Biennale College XR.

Tra i progetti, spicca “Asteroid”, diretto da Doug Liman, noto per i suoi blockbuster. Questa avventura porta gli spettatori nello spazio a bordo di una navicella Soyuz. Oltre a essere un film immersivo a 180°, integra un’interazione con i personaggi, creando un’esperienza che mescola cinema e videogioco.

“Blur”, realizzato da Craig Quintero e Phoebe Greenberg, propone un percorso poetico dove si dissolve il confine tra reale e immaginario. Si affrontano temi come clonazione e bioingegneria, invitando lo spettatore a riflettere sulla fragilità dell’esistenza attraverso un’esperienza sensoriale unica.

Un’altra esperienza coinvolgente è “Collective Body”, di Sarah Silverblatt-Buser. Ambientata nel New Mexico, questa opera esplora il movimento e l’identità, trasformando i gesti dei partecipanti in avatar che danzano insieme, creando una connessione tra individuale e collettivo.

“Alien Perspective”, di Jung Ah Suh e Cristina Rambaldi, offre uno sguardo inedito su realtà diverse, promuovendo l’empatia e l’apprezzamento della diversità. Infine, “The Clouds Are Two Thousand Meters Up”, diretto da Singing Chen, intreccia mito e memoria, portando lo spettatore in un viaggio emotivo, riflettendo su amore e perdita attraverso la realtà virtuale.