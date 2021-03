LIDO DI VENEZIA – Dopo un secolo di successo, oggi l’Hotel Des Bains del Lido sembra solo un gigantesco fantasma bianco, affacciato sul mare e abbandonato tra pini spogli. Eppure l’albergo, realizzato nel 1900 dai fratelli Raffaello e Francesco Marsich, è stato più volte sotto le luci dei riflettori. A immortalarne per sempre la bellezza fu il film ‘Morte a Venezia’ di Luchino Visconti, tratto dall’omonimo libro scritto nel 1912 dal Premio Nobel per la Letteratura Thomas Mann, uscito nelle sale cinematografiche proprio il 5 marzo 1971.

Di quello che fu teatro dell’intimo dramma del compositore Gustav von Ascenbach, tormentato dall’infatuazione per il giovane Tadzio (interpretati da Dirk Bogarde e Bjorn Andrésen), oggi non c’è più nulla. L’eleganza degli interni è ormai inghiottita dal passato e gli ospiti, che un tempo lo rendevano esclusivo, sono un ricordo. Al loro posto rimane lo scheletro di una struttura che impera su un orizzonte vuoto e senza futuro, almeno per ora.

Proprio per questo il parlamentare Pd Nicola Pellicani ha inviato un’interrogazione al ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini per “sapere quali iniziative intenda assumere per procedere verso la riqualificazione del prestigioso Hotel Des Bains (…) perché sia posto quanto prima sul mercato al fine di consentirne l’immediata salvaguardia”. La società Coima sgr, proprietaria dell’hotel, ha fatto subito sapere che sono in corso trattative con tre pretendenti provenienti dal settore del lusso e di aver approntato un programma di investimento complessivo di oltre 100 milioni di euro per finanziare la ristrutturazione integrale del palazzo storico. L’operazione “sarà affidata ad un primario operatore internazionale a valle del completamento, iniziato un anno fa, della fase conclusiva della gara di selezione che ha identificato i tre finalisti, italiani ed esteri, del settore del lusso riconosciuti a livello mondiale”.

Come si è arrivati al degrado di un bene che ormai è entrato nell’immaginario collettivo? Facendo un passo nel recente passato. L’hotel in questione è parte del fondo Lido di Venezia II, gestito dalla società Coima di Manfredi Catella, e include anche l’Hotel Excelsior, il vicino Palazzo Marconi e le relative spiagge dei due alberghi. Da recenti indiscrezioni mai smentite sembra che la società inglese London & Regional Properties Group (L+R), proprietaria tra l’altro della catena degli Holiday Inn Express in Europa e già quotista di maggioranza del fondo citato, si sia candidata per acquistare l’Excelsior, l’altro gioiello del Lido e meta delle più famose star del cinema. L’offerta sarebbe quella del prezzo di perizia, ovvero 104 milioni, inclusi gli 85 milioni di debiti del fondo che dovrebbero essere rimborsati alle banche.

In questa trattativa però l’Hotel Des Bains sarebbe stato escluso, rimanendo quindi ancora orfano di un proprietario che lo rimetta in vita ristrutturando le splendide camere che guardano il mare, i saloni con i lampadari di cristallo e quella magia che ha regnato per un secolo attirando personalità del calibro del coreografo Sergej Djagilev fino alle più recenti star del cinema come Liz Taylor e Robert De Niro. Nel maggio 2017 Coima Sgr, con il supporto finanziario di Intesa Sanpaolo e UniCredit, aveva annunciato l’operazione di ricapitalizzazione del fondo Lido di Venezia II per 250 milioni di euro. Lo scopo era avviare il piano strategico per riqualificare i due storici alberghi. Tra i partecipanti al fondo Lido di Venezia II c’erano anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, il Fondo pensione per il Personale dell’ex Banca di Roma, L+R e la stessa Coima Sgr.

Non si sa quindi ancora chi sarà il proprietario futuro dell’albergo di Morte a Venezia, ma Coima sgr ha rilasciato una nota in cui riconosce la priorità “del rilancio economico e culturale del Lido di Venezia anche con il recupero dei prestigiosi alberghi storici”. Il programma di riqualificazione, per il quale è atteso il consenso del ceto bancario (italiano) creditore, sarà avviato nell’anno, come originariamente programmato. L’intervento consentirebbe di interrompere il degrado dello straordinario albergo storico, chiuso nel 2009 da Est Capital SGR che avviò un cantiere per il frazionamento residenziale poi interrotto, riportandolo alla bellezza ed al fascino di quando fu costruito nel 1900.

Nell’interrogazione del parlamentare veneziano chiede al ministro Franceschini di “coinvolgere tutti i soggetti interessati, in particolare la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, tra i principali investitori del fondo proprietario dell’Hotel, per salvaguardare il complesso favorendone la messa sul mercato”.

Dopo l’esposizione di dieci giorni del 2018 “Cinema in mostra”, avvenuta durante il Festival del Lido della Biennale nel salone del Des Bains, nessuno ha più rivisto l’albergo. E così, nel giorno del 50esimo anniversario dall’uscita del film che ne consacrò il fascino, il Des Bains si ritrova a festeggiare un compleanno triste, avvolto soltanto dalle glorie del passato e dai ricordi che rimangono nel capolavoro di Visconti e nelle atmosfere struggenti descritte dallo scrittore tedesco.