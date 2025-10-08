Venezia: il teatro contadino rinasce con Far Filò

Dopo una tappa a Vedelago, la rassegna teatrale itinerante “Far Filò. Storie della terra e del cielo” torna in provincia di Treviso. L’evento si svolgerà il 10 ottobre alle 19 presso Villa Guidini a Zero Branco con lo spettacolo “Filo Filò” di Paola Brolati.

Questa rassegna, promossa dal Teatro Stabile del Veneto in collaborazione con Arteven e Coldiretti Veneto, si inserisce nel progetto “Coltivare Teatro”, volto a riscoprire le radici rurali della cultura attraverso l’antica pratica del filò. I palcoscenici scelti per gli spettacoli includono aziende agricole, parchi e ville, per riportare al centro della narrazione temi attuali come sostenibilità, cambiamento climatico e biodiversità.

“Filo Filò” ricrea l’atmosfera dei tradizionali filò, dove un cantastorie intrattiene il pubblico attorno a un “focolare” virtuale. Attraverso racconti che includono canti, filastrocche e leggende, lo spettacolo affronta anche temi come la condizione della donna e l’interazione con la natura, incoraggiando il pubblico a condividere le proprie storie personali.

Tutti gli appuntamenti della rassegna sono a ingresso libero, ma è necessaria la prenotazione obbligatoria tramite il sito arteven.it. La rassegna proseguirà anche in altre località, tra cui Trebaseleghe e Valdagno, con spettacoli che continuano a celebrare la tradizione del “far filò”.