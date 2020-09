“Quando chiedo a me stessa come potrei esprimere adeguatamente la mia gratitudine per questo riconoscimento mi mancano le parole, perdonatemi. Le ho esaurite tutte. Sappiatelo: è grave. Ma penso di potervi dire qualcosa di cosa significhi essere con voi qui stasera, cosa significhi essere in una stanza con altre creature viventi e un grande schermo, cosa significhi stare per vedere un film, a Venezia. Pura gioia“. Lo ha detto l’attrice inglese Tilda Swinton ricevendo il Leone d’Oro alla carriera della 77ma Mostra del Cinema di Venezia, consegnatole da Cate Blanchett durante la cerimonia d’apertura.

