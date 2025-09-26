Venezia: giovani talenti al Festival del Cinema con Canon

Rinnovata e ampliata, la collaborazione tra il Politecnico e Canon Italia offre un’opportunità formativa unica per gli studenti. Durante la Mostra del Cinema, le studentesse Nazanin Roshandel e Fatemeh Manafi, iscritte al corso di Laurea Triennale in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione, hanno partecipato a un tirocinio che le ha portate a lavorare a contatto con esperti Canon. Hanno realizzato contenuti multimediali, applicando competenze di editing e ripresa, e utilizzando macchine Canon di ultima generazione. Hanno anche avuto l’opportunità di documentare interviste a famosi protagonisti del cinema e di lavorare sul red carpet della Mostra, un’esperienza che hanno descritto come emozionante e formativa.

Il Festival non è solo una celebrazione del cinema, ma un evento complesso che richiede la gestione di accrediti, fotografia e assistenza tecnica continua. Rappresenta un laboratorio di innovazione dove creatività e tecnologia si fondono, incarnando il modello Total Imaging Experience di Canon. Qui, gli studenti possono sperimentare non solo la magia del cinema, ma anche la professionalità necessaria nel settore.

La collaborazione si è tradotta in diverse iniziative formative, dalle masterclass pratiche alla sperimentazione con tecnologie immersive. Queste esperienze preparano gli studenti ad affrontare le sfide del cinema futuro, esplorando il potenziale dell’intelligenza generativa e delle nuove modalità di fruizione.

Il Politecnico, attraverso il suo corso di Ingegneria del Cinema e dei Media Digitali, integra abilità tecniche e creative, preparando gli studenti ad essere protagonisti non solo nel cinema, ma anche nell’industria dei media. Il laboratorio Visionary Lab rappresenta un centro di ricerca all’avanguardia, mentre la sezione Venice Immersive della Mostra offre un’importante piattaforma per le arti immersive, contribuendo a ridefinire le frontiere della narrazione visiva.