VENEZIA – Digitale o differito. Costretto dalla pandemia a stare alla larga da piazze, teatri e strade. Venezia e Viareggio provano a salvare lo spirito del Carnevale. “Se non possiamo portare le persone in piazza, proviamo a portare la festa, almeno un po’, nelle case delle persone”, dice Fabrizio Doria, a capo di Vela, la società del Comune di Venezia che organizza gli eventi. Trenta stanze virtuali per gli incontri, otto dirette streaming, quaranta pillole di 4 minuti per raccontare gli atelier, i dolci tipici, le grandi feste in maschera del ‘700. Ci lavorano circa cento persone tra artisti e tecnici, fino a martedì. “Un modo per mantenere un contatto con il pubblico, un’edizione di transizione verso il 2022”, aggiunge Doria.

(reuters)

Dallo stesso telefonino si può saltare dalla laguna a Viareggio: e scoprire, nei profili social del Carnevale, alcuni dettagli dei carri, conoscere Burlamacco, la maschera simbolo della città, imparare l’arte della cartapesta. Ma senza i visitatori, è una sofferenza. I mascareri, gli artigiani della tradizione delle maschere veneziane, in crisi per l’assenza di turisti, hanno messo in vendita a prezzi stracciati baute e mantelli.

“E’ il tentativo di coinvolgere i residenti”, spiegano cercando di accendere quella fiammella che, in molti veneziani, si è spenta da tempo. Vedere Piazza San Marco vuota è un colpo al cuore per Maurizio Agosti, in arte Principe Maurice, da 25 anni è uno degli artisti che anima la festa veneziana, a San Marco come nei Palazzi affacciati al Canal Grande dei balli privati. “La magia del palco in Piazza San Marco è il momento che mi manca di più, con la sfilata delle maschere, la possibilità di vedere e toccare gli abiti i tessuti. Il Carnevale è un grande spettacolo, dove ognuno diventa protagonista, è il momento dell’esibizione e della condivisione. In questi giorni la tecnologia ci aiuta”, racconta, “ma è chiaro che non può sostituire le feste, i balli. Consola un po’ vedere appassionati che si collegano alle dirette da Brasile, Stati Uniti o Australia”. Dicono che hanno voglia di tornare.

(ansa)

Nel Carnevale che non c’è alcune maschere però si vedono. In piazza San Marco sfidano il freddo, generose di fronte agli obiettivi di pochi fotografi. C’è anche il medico della peste, con il suo lungo becco. In laguna, complici i giorni di vacanza scolastica, una decina di alberghi ha riaperto. Visitabili alcuni musei, tra i quali Palazzo Ducale. La voglia di uscire c’è, la città spera nei turisti veneti per il Martedì Grasso. Timidi segnali. L’ipotesi di far slittare la festa non è mai stata presa in considerazione, anche per l’accavallarsi di iniziative dei prossimi mesi, dal Salone nautico alla Biennale Architettura.

(reuters)

Scelta diversa a Viareggio. La sfilata dei carri allegorici sarà dal 18 settembre al 9 ottobre. Dice Maria Lina Marcucci, presidente della Fondazione Carnevale: “A Viareggio si lavora tutto l’anno per preparare la sfilata dei carri, enormi macchine sceniche, teatri viaggianti”. Giganti di cartapesta, mesi di progettazione e realizzazione. “Alla fine dello scorso luglio dovevamo decidere se organizzare o meno la sfilata, e con il passare dei mesi abbiamo pensato a questa edizione straordinaria, chiamata “Carnevale universale”, una festa per celebrare l’aspetto culturale dei grandi carnevali del mondo, da Rio de Janeiro a New Orleans. A fine maggio faremo il punto per capire cosa sarà permesso fare e cosa no”. Perché è ancora la pandemia a dettare le regole, a stravolgere il calendario delle feste. Tra i carri allegorici pronti a sfilare ce n’è uno sul Covid 19, dedicato alla dedizione di tutti gli operatori sanitari. Il nome è uno sberleffo al virus: “Esci da questo corpo!”.