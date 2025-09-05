Venezia e Palestina: il cinema alza la voce contro l’oppressione

La Palestina è al centro dell’attenzione all’attuale edizione del festival del cinema di Venezia. Dopo le manifestazioni in strada, il gruppo “Venice4Palestine” ha lanciato un appello alla Biennale del cinema, chiedendo due gesti simbolici significativi per concludere il festival.

Oltre 1.500 tra registi, attori e personalità del mondo culturale hanno invitato gli organizzatori a prendere una posizione netta contro la situazione a Gaza, definita “genocidio”, e le violazioni che avvengono in Palestina a causa delle azioni del governo e dell’esercito israeliani.

Tra le richieste, c’è quella di esporre la bandiera palestinese accanto alle altre bandiere presenti al Palazzo del cinema, per rendere omaggio anche ai film palestinesi in mostra, e di dare visibilità all’iniziativa della Global Sumud Flotilla durante la cerimonia di chiusura, mostrando video testimonianze dei partecipanti.

L’appello si rivolge anche agli artisti che parteciperanno alla serata finale, esortandoli a portare con sé simboli di sostegno alla causa palestinese. Gli attivisti hanno sottolineato che durante il festival la questione palestinese è emersa con forza nei dibattiti, nelle sale e per le strade del Lido, dove il termine “genocidio” è stato menzionato senza esitazioni.

Il regista israeliano antisionista Eyal Sivan ha ricordato che la cultura non può essere neutrale e ha il dovere di manifestare il proprio sostegno quando la neutralità significa appoggiare l’oppressore. Il collettivo si chiede quale possa essere il ruolo del cinema in un contesto così complesso, sottolineando l’importanza della resistenza e della lotta attraverso il boicottaggio culturale.