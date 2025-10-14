Venezia e Matera: cinema, cultura e pace attraverso il film

Il Better World Forum, fondato da Manuel Collas de La Roche, ha presentato un programma dedicato al cinema, alla cultura e all’impegno sociale al Festival del Cinema di Venezia. La produttrice Valentina Castellani-Quinn, executive producer del Better World, ha collaborato con La Biennale di Venezia per organizzare panel di discussione sul cinema, coinvolgendo registi e filmmaker provenienti da Arabia Saudita, Libano, Spagna, Stati Uniti e Regno Unito.

Inoltre, Castellani-Quinn è stata nominata Presidente del Programma Internazionale di MATIFF, il Matera International Film Festival, lanciando l’iniziativa “A Drop of Hope”, mirata a promuovere il dialogo globale attraverso il cinema. Matera è stata scelta come location per questo programma, essendo un patrimonio mondiale dell’UNESCO e un simbolo di resilienza e diversità.

“A Drop of Hope” non è solo un programma cinematografico, ma un movimento culturale ispirato dal lavoro di The Parents Circle, un’associazione di famiglie israeliane e palestinesi che cercano di promuovere la pace. Castellani-Quinn e il suo team intendono utilizzare il cinema come strumento di unione e comprensione, piuttosto che di divisione.

Il suo obiettivo è coinvolgere i giovani e tutte le generazioni, incoraggiando una riflessione attiva sui contenuti cinematografici, a contrasto con l’assunzione passiva di informazioni sui social media. I film presentati in questo programma cercano di stimolare empatia e consapevolezza, promuovendo azioni pacifiche.

Quest’edizione del MATIFF ha proposto 150 film internazionali, con anteprime europee come “Eleonor the Great”, esordio alla regia di Scarlett Johansson, e “I Bambini di Gaza”, un documentario di Loris Lai. Con Castellani-Quinn alla guida, il MATIFF si afferma come un festival che celebra l’eccellenza cinematografica e promuove valori di unione e pace.