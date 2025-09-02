Venezia e il Cinema: Impatto Economico della Mostra Internazionale

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il festival di cinema più antico al mondo, è un evento di grande importanza culturale e un motore economico significativo per la città e il Paese. Recentemente, uno studio di Jfc ha stimato che l’82ª edizione del festival ha generato un impatto complessivo di circa 712 milioni di euro. Di questi, il 9% proviene da benefici immediati percepiti dalle attività locali.

Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc, ha spiegato che Venezia non solo promuove il cinema italiano nel mondo, ma crea anche effetti tangibili sull’economia locale. I ricavi diretti, superiori a 64 milioni di euro, riguardano ristoranti, alberghi e servizi legati al festival.

In aggiunta, esistono gli effetti della “legacy di filiera”, che rappresentano le ricadute economiche sulla catena del valore del settore cinematografico, stimati in oltre 39 milioni di euro. Feruzzi ha sottolineato che queste cifre sono impressionanti e che pochi eventi a livello internazionale generano un impatto così duraturo e strutturale.

Oltre all’indotto economico, la Mostra contribuisce a rafforzare la visibilità globale di Venezia come capitale del cinema. Si conferma così un volano strategico per il turismo, la cultura e l’attrattività internazionale del territorio.