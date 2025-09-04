Venezia e Gaza: Solidarietà al Cinema contro il Genocidio

Alla vigilia dell’82^ Mostra del Cinema di Venezia, si è svolta un’iniziativa chiamata ‘Una preghiera per Gaza’, condotta dal parroco di Marghera, don Nandino Capovilla, e dal presidente della Biennale del Cinema, Pietrangelo Buttafuoco. Questo evento ha rappresentato un momento di solidarietà in un periodo in cui la cultura deve prendere posizione.

L’incontro è stato organizzato in risposta all’appello del collettivo Venice4Palestine, che ha chiesto una condanna del conflitto a Gaza e l’esclusione di artisti come Gerard Butler e Gal Gadot, noti per il loro sostegno a Israele. Durante la serata, è stato proiettato il cortometraggio ‘Origin’ di Yann Arthus-Bertrand.

Buttafuoco, esprimendo forte sensibilità, ha citato una frase letta a Catania: “non si sta zitti solo quando i bambini dormono, si fa silenzio quando muoiono”. Don Capovilla, recentemente espulso da Israele, ha riportato una preghiera di mons. Sabbah, definendo gli eventi a Gaza un “piano di genocidio” e chiedendo giustizia per le vittime di entrambe le parti.

Il sacerdote ha sottolineato la necessità di fermare l’invio di armi e di rispettare il diritto internazionale. Ha anche richiamato l’attenzione sull’importanza dei diritti umani, affermando che “il diritto alla vita e alla sicurezza” è minacciato da decenni.

Infine, una supplica di mons. Sabbah ha evidenziato la gravità della situazione a Gaza, esprimendo preoccupazione per i bambini in difficoltà. La sua richiesta è stata quella di non dimenticare le sofferenze di chi vive in queste aree martoriate.