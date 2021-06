VENEZIA. “Grandi navi fuori dalla laguna”, ha deciso il governo. Ma nell’attesa di una soluzione per la quale ci vorranno anni, le grandi navi tornano in laguna dopo lo stop imposto dalla pandemia passando, ancora, davanti a San Marco e lungo il canale della Giudecca. Sabato 5 giugno la partenza dalla stazione Marittima della nave Msc Orchestra – arriverà giovedì 3 all’alba in laguna per caricare provviste e turisti – sarà accompagnata da una manifestazione di protesta del comitato “No Navi”, mentre sul fronte opposto gli operatori del settore sono pronti a darle il benvenuto dopo un anno e mezzo di stop forzato. E nel frattempo anche un gruppo di star mondiali, tra le quali Mick Jagger e Francis Ford Coppola, ha deciso di mobilitarsi per la salvaguardia di Venezia proponendo un decalogo per la città che prevede anche lo stop al passaggio delle navi.

Risale al 12 maggio l’approvazione del decreto legge sulle crociere a Venezia. Prevede che le navi debbano attraccare in un terminal esterno alla laguna, quindi all’esterno dalle bocche di porto d’accesso alla città, destinato ad accogliere le navi oltre le 40 mila tonnellate. Ma poiché è una soluzione per la quale ci vorranno anni, c’è una soluzione intermedia e transitoria, praticabile forse già dal 2022, che prevede l’arrivo di una parte delle crociere a Porto Marghera, attraverso la bocca di porto di Malamocco e il canale dei Petroli. E intanto i grattacieli del mare, a distanza di 9 anni dal decreto Clini-Passera che ne vietava il passaggio a San Marco fatta salva l’individuazione di percorsi alternativi, continueranno a transitare nel cuore della città.

Nell’ultima stagione prima della pandemia erano state 530 le navi ad attraversare Venezia. Quest’estate, da fine giugno, sono previsti tre passaggi alla settimana. Per questo giovedì il comitato No Navi si prepara all’accoglienza, per denunciare che il problema dei passaggi “è tutt’altro che risolto. Ci vorranno anni, e intanto le navi continueranno a passare per San Marco. Non vogliamo che a Venezia torni tutto come prima”.

L’appuntamento per la manifestazione è nel pomeriggio alle Zattere, di fronte al Canale della Giudecca. Il ritorno delle navi e dei crocieristi è invece motivo di speranza per gli operatori portuali, che possono tornare a lavorare.

Il tema delle navi è anche uno dei punti chiave del decalogo di azioni per la salvezza di Venezia, sottoscritto da “cittadini del mondo” in favore di un “bene così fragile, patrimonio dell’umanità”. Una lettera inviata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al premier Mario Draghi e alle autorità regionali e locali su iniziativa di Venetian Heritage, uno dei comitati privati che finanziano restauri nella città lagunare. “Occorre uno statuto speciale”, scrivono i firmatari, “una legge che ne tuteli non solo l’integrità fisica, ma anche il tessuto urbano e la identità culturale. Chiediamo che siano preservati non solo l’immenso patrimonio artistico, ma anche la vita cittadina che a pietre e dipinti conferisce l’anima”.

Dal completamento del Mose alla gestione dei flussi turistici passando per il no alle grandi navi e la tutela dei residenti e dell’ecosistema lagunare. Tra i firmatari la rockstar Mick Jagger, i registi Francis Ford Coppola, James Ivory e Wes Anderson, l’attrice Tilda Swinton, il direttore del Guggenheim Museum Richard Armstrong, l’artista Anish Kapoor (che ha casa a Venezia). Non sono mancati, in passato, gli appelli per Venezia delle star, anche di casa nostra, soprattutto contro il passaggio delle navi da crociera. Dalla petizione lanciata dal regista Gabriele Muccino agli interventi di Adriano Celentano.