Venezia, Di Francesco: "Pohjanpalo sarà a disposizione"

Giornata di conferenza stampa in casa Venezia, Eusebio di Francesco ha presentato così la sfida di domani contro il Torino. Questo uno stralcio delle sue parole: “Siamo ancora dentro il mercato, una cosa assurda dal mio punto di vista all’interno della preparazione di una gara. Il mercato si chiuderà a mezzanotte, noi giocheremo alle 18:30. Lo diceva anche Conte ho letto. Sono convinto che la prepareremo al meglio questa partita, ma sicuramente questo aspetto non aiuta, anche per rispondere su chi ci sarà e chi no. Posso comunque dire che ci sarà Pohjanpalo, sarà a disposizione e poi valuteremo se farlo giocare dall’inizio. Per quanto riguarda i tifosi, sono molto contento di poter approcciare la prima gara al Penzo e sono curiosissimo di poter assaporarne l’atmosfera. Mi auguro che che potremo avere una gioia domani.

Nicolussi Caviglia ha già i 90 minuti? Non conta molto, fatico a calcolare il minutaggio. Se mi aspettassi 90 minuti da Nicolussi Caviglia farei un grande errore. E’ successo con Idzes… Dico solo che può partire dall’inizio. Poi a partita in corso ci sono giocatori che ti sorprendono ed altri che magari ti mollano quando non te lo aspetti. Valuteremo a partita in corso.

Bjarkason? Non sarà della partita, così come Busio. Se recuperano dopo la sosta? Bjarkason penso di no, Busio penso di sì”.