Venezia celebra il debutto di Maria Luisa Magno al cinema

Venezia celebra il debutto di Maria Luisa Magno al cinema

VENEZIA – “Il quieto vivere” non è solo un film per il regista Gianluca Matarrese, ma un tuffo alle origini e nei ricordi familiari. La madre del regista, Carmela Magno, è tra le protagoniste, rendendo l’opera ancora più personale.

Il film è ambientato tra Corigliano-Rossano e Sibari, luoghi ricchi di tradizioni e connessioni familiari. Qui, i conflitti diventano il cuore della narrazione, che mescola documentario, teatro e fiction. La Calabria non è solo uno sfondo, ma un elemento centrale che racconta emozioni e relazioni senza filtri.

Tra i volti della storia spicca Maria Luisa Magno, originaria di Corigliano-Rossano. Per lei, che ha debuttato per la prima volta sul set, “Il quieto vivere” è stato un momento indimenticabile, culminato con la sfilata sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Nel film, interpreta Luisa, un personaggio complesso, ribelle e intrappolato in tensioni familiari. La sua performance naturale ha colpito il pubblico.

Maria Luisa ha commentato: «Venezia è un contesto magico e meraviglioso. Gli applausi resteranno nel mio cuore. A volte la vita riserva emozioni inaspettate».

L’opera di Matarrese dimostra che dalle esperienze personali possono nascere storie universali. La vicenda familiare alla base di “Il quieto vivere” parla a chiunque abbia vissuto legami complessi e difficoltà comunicative. Venezia ha accolto con entusiasmo questo film che fonde memorie private e un respiro internazionale, trasformando una storia calabrese in un messaggio che emoziona e unisce.

