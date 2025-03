Venezia-Bologna 0-1, Serie A: gol di Orsolini

Tre punti d’oro per il Bologna, che batte il Venezia 1-0 al Penzo nella 30esima giornata di Serie A, grazie al gol di Riccardo Orsolini al 49′. Con questa vittoria, il Bologna si mantiene al quarto posto in classifica con 56 punti, a -2 dall’Atalanta, mentre il Venezia è al penultimo posto con 20 punti.

La partita inizia con un approccio fisico, con il Bologna che cerca di imporsi ma non riesce a sbloccare la situazione contro il Venezia, ben organizzato e pronto a raddoppiare sugli esterni. La prima grande occasione è per Dallinga, ma il suo tentativo di girare in porta un cross di Calabria viene bloccato. I rossoblù fanno la partita, ma la chance migliore del primo tempo è per Zerbin, il cui tiro viene respinto da Skorupski. Orsolini si fa notare con un tentativo, ma Radu interviene prontamente. Alla fine del primo tempo, Idzes e Beukema vicinissimi al gol per i padroni di casa, ma senza successo.

Nella ripresa, il Bologna trova il vantaggio al 49′: cross di Cambiaghi per Orsolini, che calcia al volo e segna. Il Venezia reagisce alzando il pressing per cercare il pareggio, ma le occasioni sono poche. Ellertsson prova da lontano, ma Skorupski para senza problemi. Orsolini continua a mostrarsi pericoloso, colpendo il palo. Nonostante l’aumento della pressione da parte del Venezia, le conclusioni di Busio e Yeboah non riescono a concretizzarsi. La partita si conclude quindi con un 1-0 a favore del Bologna, che alimenta le sue speranze di qualificazione in Champions.