“La polemica sulla composizione della giuria lascia il tempo che trova: è assolutamente inutile e ingiusta”. Lo ha detto il direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, replicando alle polemiche sul palmares del festival che ha lasciato fuori tre dei quattro film italiani in concorso. In particolare, Barbera ha replicato alle critiche dell’ad di Rai Cinema, Paolo Del Brocco che si è detto dispiaciuto e deluso del verdetto sui film italiani, aggiungendo che la composizione della giuria “probabilmente non includeva tutte le diverse forme del cinema”: “Quando Del Brocco dirigerà la mostra sceglierà lui i giurati”, ha detto Barbera. “Anche quando ci sono state giurie composte solo da registi si è polemizzato sul verdetto allo stesso modo. Quando il verdetto non piace a qualcuno si trovano giustificazioni di tutti i tipi”, ha aggiunto.

