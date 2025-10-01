Venezia accoglie il nuovo spazio Les Galeries Bartoux

A Venezia, lo storico cinema Accademia ha riaperto dopo un’importante trasformazione, diventando la nuova sede italiana di Les Galeries Bartoux. Questo gruppo internazionale, fondato nel 1993, vanta oltre venti gallerie in Europa e ha scelto la città lagunare per espandere la propria presenza in Italia.

L’inaugurazione della nuova sede ha attirato l’attenzione non solo degli amanti del cinema, ma anche degli appassionati d’arte. Gli spazi del cinema sono stati ristrutturati per ospitare opere d’arte contemporanea, creando un connubio tra il mondo del cinema e quello dell’arte visiva.

La scelta di Venezia è strategica, poiché la città è conosciuta per la sua vibrante scena culturale e per il suo prestigoso festival di cinema. La sinergia tra il cinema e l’arte si preannuncia emozionante e potrebbe rappresentare una nuova opportunità per artisti e cinefili.

Les Galeries Bartoux si propone di organizzare eventi e mostre che possano coinvolgere la comunità locale e i turisti. Questo progetto mira a offrire un’esperienza unica, dove i visitatori possono godere non solo di film d’autore, ma anche di una selezione curata di opere d’arte.

Con questa iniziativa, il cinema Accademia non si limita a proiettare film, ma diventa anche un punto di riferimento culturale, promuovendo una nuova forma di interazione tra arte e pubblico. Venezia si prepara così a vivere un nuovo capitolo nella sua già ricca storia culturale.