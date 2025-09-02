Venezia 82, svelati i film in concorso e fuori concorso

Lunedì si è svolta la settima giornata della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, durante la quale è proseguita la selezione dei film in programmazione.

In concorso si è vista la pellicola A House of Dynamite di Kathryn Bigelow, interpretata da Idris Elba e Rebecca Ferguson. La trama ruota attorno al lancio di un missile misterioso contro gli Stati Uniti, scatenando una frenetica ricerca per identificare i responsabili e decidere le contromisure.

Un altro film in concorso è L’Étranger di François Ozon, che rappresenta un adattamento dell’opera Lo straniero di Albert Camus. Ambientato ad Algeri nel 1938, segue la storia di Meursault, un impiegato di trent’anni che, dopo il funerale della madre, inizia una relazione con una collega e torna alla routine di sempre. Tuttavia, la sua vita viene scossa da un vicino, Raymond Sintès, che lo coinvolge in attività illecite, portando a una tragica conclusione su una spiaggia in una giornata afosa.

Fuori concorso è stato presentato Dead Man’s Wire di Gus Van Sant, che ha ricevuto anche il Premio Campari Passion for Film. La pellicola, con Bill Skarsgård, Colman Domingo e Al Pacino, narra la vera storia di Anthony G. “Tony” Kiritsis, che nel 1977 prese in ostaggio il presidente di una società con un fucile, chiedendo in cambio 5 milioni di dollari e scuse per essere stato truffato.

Il documentario Marc By Sofia, diretto dalla regista Sofia Coppola, esplora l’universo del famoso stilista Marc Jacobs, mentre nel segmento Venice Spotlight è stato proiettato Ammazzare stanca. Autobiografia di un assassino di Daniele Vicari, che racconta la vita di Antonio Zagari, un ragazzo che si oppone al suo destino criminale.

Ieri sono stati applauditi sia The Testament di Ann Lee di Mona Fastvold che The Smashing Machine di Benny Safdie.