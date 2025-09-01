Venezia 82: Scopri i film e le novità del festival cinematografico

La nuova settimana cinematografica è ricca di eventi e novità, a partire dalla Mostra del Cinema di Venezia e dai festival internazionali, fino alle ultime uscite in sala. Ecco un aggiornamento sugli eventi e i film da non perdere.

La 82ª Mostra del Cinema di Venezia inaugura con “La Grazia” di Paolo Sorrentino, un film denso di emozioni che segna l’apertura dell’evento. Tra le proposte delle Giornate degli Autori, debutta “Memory”, che offre una riflessione profonda e personale. Intanto, nasce “Venezia Cult”, un nuovo format pensato per raccontare la contemporaneità attraverso una lente culturale innovativa.

Guillermo Del Toro presenta “Frankenstein”, descritto come un dramma umano che si allontana dai temi dell’intelligenza artificiale. Francis Ford Coppola omaggia Werner Herzog con un’opera molto attesa che include documentari e grandi ritorni.

In sala, “Sconosciuti per una notte” esplora solitudini e segreti, mentre il film dei Puffi, “Puffetta e Senza Nome”, affronta temi di identità e amicizia. “Boléro” è un biopic dedicato a Maurice Ravel, approfondendo la creazione del suo capolavoro, mentre “Spine sotto i fiori” racconta una storia di conflitto e dolore nel contesto di una distruzione coniugale.

Tra le novità delle interviste, Laszlo Nemes discute del suo film “Orphan”, mentre Fabio Bobbio parla delle tematiche di “Restare”. Gli autori di ‘DOM’ condividono le loro esperienze sul lavoro corale.

Infine, i trailer della settimana includono “Black Rabbit”, con una trama intrigante, e “Bugonia”, che segna un nuovo capitolo nella filmografia di Lanthimos.