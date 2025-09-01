20.5 C
Roma
lunedì – 1 Settembre 2025
Gossip

Venezia 82: Scopri i film e le novità del festival cinematografico

Da StraNotizie
Venezia 82: Scopri i film e le novità del festival cinematografico

La nuova settimana cinematografica è ricca di eventi e novità, a partire dalla Mostra del Cinema di Venezia e dai festival internazionali, fino alle ultime uscite in sala. Ecco un aggiornamento sugli eventi e i film da non perdere.

La 82ª Mostra del Cinema di Venezia inaugura con “La Grazia” di Paolo Sorrentino, un film denso di emozioni che segna l’apertura dell’evento. Tra le proposte delle Giornate degli Autori, debutta “Memory”, che offre una riflessione profonda e personale. Intanto, nasce “Venezia Cult”, un nuovo format pensato per raccontare la contemporaneità attraverso una lente culturale innovativa.

Guillermo Del Toro presenta “Frankenstein”, descritto come un dramma umano che si allontana dai temi dell’intelligenza artificiale. Francis Ford Coppola omaggia Werner Herzog con un’opera molto attesa che include documentari e grandi ritorni.

In sala, “Sconosciuti per una notte” esplora solitudini e segreti, mentre il film dei Puffi, “Puffetta e Senza Nome”, affronta temi di identità e amicizia. “Boléro” è un biopic dedicato a Maurice Ravel, approfondendo la creazione del suo capolavoro, mentre “Spine sotto i fiori” racconta una storia di conflitto e dolore nel contesto di una distruzione coniugale.

Tra le novità delle interviste, Laszlo Nemes discute del suo film “Orphan”, mentre Fabio Bobbio parla delle tematiche di “Restare”. Gli autori di ‘DOM’ condividono le loro esperienze sul lavoro corale.

Infine, i trailer della settimana includono “Black Rabbit”, con una trama intrigante, e “Bugonia”, che segna un nuovo capitolo nella filmografia di Lanthimos.

Articolo precedente
Immigrazione e lavoro in Italia: l’impatto sugli occupati
Articolo successivo
Putin in Cina: Attese e Sviluppi sulla Guerra in Ucraina
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.