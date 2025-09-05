Venezia 82: le stelle brillano sul red carpet del cinema

L’edizione 82 della Mostra del Cinema di Venezia si avvicina alla sua conclusione, con le ultime presentazioni che precedono la serata di premiazione. Durante queste giornate, il red carpet si arricchisce di stelle italiane e internazionali.

La conduttrice di quest’edizione, Emanuela Fanelli, ha voluto omaggiare Giorgio Armani, scomparso di recente, sottolineando il suo modo di essere: “Un uomo sempre attento agli altri, che si prendeva del tempo per parlare di te, in questo momento di grande ego”.

Sul red carpet, Valeria Golino ha catturato l’attenzione con un elegante abito Pucci, caratterizzato da trasparenze e riflessi metallici. Il vestito, adornato di paillettes e linee geometriche, riesce a lasciare intravedere senza mai mostrare completamente il corpo.