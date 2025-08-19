Venezia 82: la magia del cinema internazionale al Lido

Si avvicina l’apertura della 82esima Mostra del Cinema di Venezia, che si svolgerà dal 27 agosto al 6 settembre. Questo evento promette di essere un’imperdibile celebrazione della settima arte, con una selezione di film sia in concorso che fuori, accompagnati da registi e cast che parteciperanno a incontri con i giornalisti e percorreranno il red carpet, il cui sottofondo musicale sarà curato da RTL 102.5. Numerose star internazionali e italiane sono attese per questa edizione.

Tra i protagonisti, spicca Kim Novak, premio Leone d’oro alla carriera e leggendaria attrice di film iconici, che terrà anche una masterclass. Il regista Luca Guadagnino presenterà per la prima volta a Venezia Julia Roberts, probabilmente accompagnata da Andrew Garfield e Chloe Sevigny. Emma Stone, George Clooney, Adam Driver e Cate Blanchett torneranno al Lido, mentre eventi di richiamo attireranno anche Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander, Adam Sandler, Idris Elba, Rebecca Ferguson, Jacob Elordi, Christoph Waltz, Mia Goth, Jesse Plemons, Alicia Silverstone e Tom Waits.

Oscar Isaac sarà presente in due film: “Frankenstein” di Guillermo del Toro e “In the Hand of Dante” di Julian Schnabel, quest’ultimo con Al Pacino. Willem Dafoe apparirà in “Late Fame” e “The Souffleur”. Tra i talenti europei figurano Adèle Exarchopoulos e Louis Garrel.

Per quanto riguarda le star italiane, Valeria Bruni Tedeschi sarà presente in due film: “Duse” di Pietro Marcello e “Chien 51” di Cédric Jimenez. Alba Rohrwacher reciterà in “Jay Kekky” di Noah Baumbach e Sabrina Impacciatore in “In the Hand of Dante”. Inoltre, saranno a Venezia Toni Servillo, Anna Ferzetti, Pierfrancesco Favino e molti altri, promettendo un evento ricco di talento e creatività.