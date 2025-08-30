Venezia 82: il glamour del red carpet e le star in arrivo

Oggi, 30 agosto, la Mostra del Cinema di Venezia si prepara ad accogliere il film atteso Frankenstein, diretto da Guillermo Del Toro. Questa pellicola rappresenta uno dei momenti salienti del concorso, promettendo una reinterpretazione visionaria del famoso racconto gotico di Mary Shelley.

In aggiunta, debutterà in concorso anche Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi, un’opera che si tuffa nel legame tra immagini e realtà, offrendo uno sguardo profondo sulle vite che circondano il Golfo di Napoli e il Vesuvio.

Fuori concorso, troviamo The Last Viking del danese Anders Thomas Jensen, una commedia che esplora l’identità con toni spigliati, interpretata da Nikolaj Lie Kaas e Mads Mikkelsen.

Il panorama cinematografico italiano è rappresentato dal film horror La valle dei sorrisi, diretto da Paolo Strippoli e con protagonisti Michele Riondino e Romana Maggiora Vergano. Questa pellicola mescola elementi di dramma e thriller, immergendo gli spettatori in una storia di tensione e segreti inquietanti.

L’82ª edizione della Mostra si preannuncia dunque ricca di opere diversificate e interessanti. Rimanete con noi per scoprire ogni dettaglio della giornata sul Lido.