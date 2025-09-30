Venezia 82: il cinema in primo piano tra star e tendenze

La Mostra del Cinema di Venezia, giunta alla sua 82ª edizione, si riconferma come uno dei punti di riferimento del panorama cinematografico internazionale. Dal 27 agosto al 6 settembre, il Lido di Venezia ha ospitato un evento che ha messo in luce le attuali tendenze del cinema attraverso una giuria di prestigio.

La giuria, presieduta da Alexander Payne e composta da nomi noti come Stéphane Brizé e Cristian Mungiu, ha premiato come miglior film “Father Mother Sister Brother”, aggiudicandosi il Leone d’Oro. Il Gran Premio della Giuria è andato a “The Voice of Hind Rajab”, mentre Benny Safdie ha ricevuto il premio per la miglior regia con “The Smashing Machine”. Le Coppe Volpi sono state assegnate a Xin Zhilei per “The Sun Rises on Us All” e a Toni Servillo per “La Grazia” di Paolo Sorrentino. Inoltre, il premio per la miglior sceneggiatura è andato a “À pied d’œuvre”, e un riconoscimento speciale è stato conferito a “Sotto le nuvole” di Gianfranco Rosi.

Quest’edizione ha anche reso omaggio allo stilista Giorgio Armani, la cui presenza è stata forte sul red carpet grazie alle celebri creazioni indossate da molte star. Armani, che ha una lunga storia di collaborazione con il cinema, continua a lasciare il segno come Official Beauty Sponsor della Mostra.

La Mostra si è distinta non solo come vetrina per opere significative, ma anche come un mosaico di storie e culture, ponendo Venezia come un crocevia di linguaggi e un incubatore per il futuro del cinema mondiale. La preparazione per la prossima edizione è già in corso, pronta a scrivere un nuovo capitolo.