Venezia 82: il cinema che abbraccia l’urgenza civile

La chiusura della Mostra del Cinema di Venezia ha lasciato l’impressione di un laboratorio cinematografico ricco e complesso, in cui il cinema è stato non solo intrattenimento, ma anche un riflesso profondo e vivo del nostro presente.

Una tensione evidente è emersa in due direzioni: da un lato, la richiesta di un cinema civile in grado di affrontare la realtà e dare voce ai più vulnerabili, come dimostrato da film che hanno trattato conflitti e tragedie con una straordinaria urgenza; dall’altro, la ricerca di uno stile solido e di una narrazione coerente, sostenuta da autori che hanno enfatizzato l’importanza dell’artigianato e di una visione a lungo termine.

In questo contesto, il Leone d’Oro assegnato a Jim Jarmusch si è rivelato una scelta inaspettata ma coerente. Il suo film, intimo e delicato, si compone di piccoli frammenti di vita che insieme raccontano fragilità e universalità. Non si tratta di un’arte spettacolare, ma di una sincera celebrazione che cresce silenziosamente.

Il cinema italiano ha brillato, grazie a Paolo Sorrentino e alla straordinaria performance di Toni Servillo, che ha dimostrato la capacità del cinema nazionale di avvicinarsi a un’empatia più sobria. Al contempo, le opere di Guadagnino hanno dimostrato i rischi legati a scelte audaci, suscitando reazioni contrastanti.

Nel complesso, il Festival ha mostrato come l’urgenza civile e l’eleganza formale possano coesistere e interagire, rendendo il cinema più necessario che mai. Venezia ci ricorda che il cinema è uno spazio in cui le domande si materializzano prima delle risposte, un luogo di emozioni e confronti che sfida e sorprende.