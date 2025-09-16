21.3 C
Venezia 82: glamour e cinema alla Mostra del Cinema 2024

Venezia 82: glamour e cinema alla Mostra del Cinema 2024

Con la vittoria di Jim Jarmusch e il suo film “Father Mother Sister Brother”, si sono spenti i riflettori sulla 82° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, che anche quest’anno ha dominato le cronache. Considerata quasi una “Sanremo del cinema”, Venezia offre una panoramica sullo stato dell’arte cinematografica, presentando 91 lungometraggi, 25 cortometraggi, quattro serie TV e 19 classici restaurati, insieme a 69 opere di realtà virtuale.

Il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, ha sottolineato che si tratta di una mostra e non di un semplice festival. Le sezioni sono molteplici, inclusi concorsi e premi speciali, segno di una crescita significativa della manifestazione. Alberto Barbera ha guidato questa espansione, promuovendo progetti innovativi e collaborazioni importanti, come quella con Netflix, esclusa da Cannes.

Il glamour è un elemento fondamentale, con attori e registi che sfilano sul red carpet, creando uno spettacolo nello spettacolo, accompagnati da volti noti della celebrità contemporanea. Questo mix di mondanità e passione per il cinema ha portato oltre 100.000 biglietti venduti e 14.000 accreditati, con una crescita del 9% rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, si pone la questione se la Mostra del Cinema di Venezia giovi all’industria cinematografica, in particolare a quella italiana. I dati evidenziano un calo modesto nelle presenze rispetto all’anno precedente, ma si segnalano segnali di ripresa. Nonostante i blockbuster dominino gli incassi, è la qualità dei film a determinare l’affluenza del pubblico.

Venezia ha il potenziale di elevate film e di favorire un’interazione culturale più ampia. Talenti emergenti e opere innovative hanno avuto spazio, come dimostrano i premi ottenuti da “Vermiglio” e altri film.

