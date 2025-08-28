Venezia 82: Apertura con Sorrentino e Herzog sul palco

La 82/a Mostra Internazionale si apre con una cerimonia ufficiale condotta da Emanuela Fanelli, vincitrice di due David di Donatello. Il primo film in gara, e uno dei titoli più attesi, è “LA GRAZIA” di Paolo Sorrentino.

Il regista tedesco Werner Herzog sarà un altro protagonista della giornata. Riceverà il primo dei due Leoni d’oro alla carriera, mentre il secondo andrà a Kim Novak. Il giorno dopo, Herzog presenterà fuori concorso il suo ultimo documentario, “Ghost Elephants”, con una laudatio di Francis Ford Coppola, grande maestro del cinema.

La cerimonia di apertura si svolgerà nella Sala Grande alle 19, e verrà seguita dalla cerimonia di premiazione del Leone d’oro alla carriera a Werner Herzog.

Il film di apertura “LA GRAZIA” include un cast di attori di spicco, tra cui Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque e molti altri. In programma c’è anche “MOTHER” di Teona Strugar Mitevska, che apre la sezione Orizzonti e sarà proiettato nella Sala Darsena alle 16, con protagoniste Noomi Rapace e Sylvia Hoeks.