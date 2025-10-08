Venezia 2025: Tra Moda e Cinema, il Red Carpet Inarrestabile

È trascorso un mese dalla chiusura della 82ª Mostra del Cinema di Venezia, ma l’eco del festival continua a essere più forte per i look sfoggiati dalle celebrità che per i film presentati. La pellicola di apertura, “Di La grazia” di Paolo Sorrentino, è stata quasi ignorata, mentre si è parlato a lungo dei vestiti degli ospiti. A Venezia, il cinema sembra essere diventato solo una scusa per un red carpet che celebra l’autocoscienza collettiva delle star.

Cate Blanchett ha attirato l’attenzione in un abito piumato di Margiela e in un elegante Armani Privé, mentre Emma Stone ha sfilato in Louis Vuitton, consapevole che il suo look avrebbe attirato più attenzione del film stesso. Greta Lee ha sfoggiato un raffinato Dior, confermando che la sobrietà è oggi considerata una vera provocazione. Kaia Gerber ha indossato un completo bianco già visto su Bella Hadid, forse per omaggiare il festival che non osa più sorprendere. Presenze iconiche come Julia Roberts e i Clooney hanno completato un parterre in cui il film è sembrato un accessorio secondario.

Sul fronte dei premi, “Father Mother Sister Brother” di Jim Jarmusch ha vinto il Leone d’Oro ma ha riscosso minor interesse rispetto ai look di Blanchett. Il tappeto rosso ha definitivamente prevalso sul cinema, testimoniando un’epoca in cui la vanità collettiva sembra avere la meglio. Un mese dopo, non restano che foto, meme e outfit, simboli di un festival che riflette, in modo crudo, la fine della meraviglia in un mondo in cui il cinema perde il suo significato.