Venezia 2025: The Rock e Kim Novak incantano il Lido

Giorno 6 del Festival di Venezia, e la grande attesa è per Dwayne Johnson, meglio conosciuto come The Rock, che fa il suo debutto alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica con il film “The Smashing Machine”. La pellicola, diretta da Benny Safdie, racconta la vita del lottatore Mark Kerr, una leggenda delle arti marziali miste, e si pone come un nuovo “The Wrestler”.

In concorso anche “The Testament of Ann Lee” di Mona Fastvold, una narrazione epica sulla vita di Ann Lee, fondatrice del movimento religioso degli Shakers. Tra i film Fuori Concorso, spicca “Kim Novak’s Vertigo”, un documentario dedicato all’attrice simbolo del cinema horror.

In aggiunta, Marco Bellocchio presenta le prime due puntate della sua prima serie tv “Portobello”, incentrata sulla figura di Enzo Tortora e il fenomeno televisivo del suo programma. Altri titoli includono “Orfeo”, una rivisitazione del famoso mito, e il cortometraggio “Goffredo Felicissimo”, che esplora la Sicilia attraverso il dialogo con il sociologo Goffredo Fofi.

Oggi, anche delle nuove opere internazionali come “Songs of Forgotten Trees” dall’India e “Lost Land” dal Giappone. Tra gli eventi, la consegna del Leone d’Oro alla carriera a Kim Novak e diversi incontri e presentazioni, tra cui quella per “Venez(IA)”, che esplora il rapporto tra cinema e intelligenza artificiale. La serata si concluderà con un party per “Portobello”, celebrando così il mondo del cinema e il suo talento creativo.