Venezia 2025: Look e tendenze sul tappeto rosso delle star

La Mostra del Cinema di Venezia è diventata un punto di riferimento non solo per il cinema, ma anche per la moda, questo è particolarmente evidente in occasione di Venezia 2025. Celebrità di alto profilo indossano look esclusivi delle maison più rinomate, trasformando il tappeto rosso in un palcoscenico di stile e creatività.

Julia Roberts ha fatto un ingresso straordinario, indossando outfit firmati Versace by Dario Vitale, il nuovo direttore creativo della maison, recentemente acquisita dal gruppo Prada. La sua apparizione in Laguna iniziava con un blazer sartoriale e jeans, mentre sul red carpet ha brillato con un abito aderenza realizzato in crêpe de chine blu navy.

Il tappeto rosso ha anche dato spazio a nuove visioni creative. Jonathan Anderson, alla guida di Dior Haute Couture, ha vestito Alba Rohrwacher in un abito che combina elementi vintage e moderni. Nel contempo, Greta Lee ha sfoggiato completi impeccabili firmati dallo stilista.

Jacob Elordi ha continuato la sua partnership con Bottega Veneta, indossando outfit ricercati durante tutta la sua permanenza al festival. In aggiunta, l’attrice Vicky Krieps è stata annunciata come nuova Brand Ambassador della maison, presentandosi in un elegante abito a mantella sul red carpet.

Chanel ha attirato nuovamente l’attenzione con Tilda Swinton che ha rappresentato magnificamente la maison, mentre Ayo Edebiri ha debuttato al Lido con un tailleur total white e un abito bustier rosso, entrambi firmati Chanel.

Venezia 2025 si conferma così un palcoscenico unico per la moda, dove designer e celebrità si incontrano, dando vita a nuove tendenze e visioni stilistiche.