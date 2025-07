Venezia 2025: il trionfo del cinema italiano al Lido

La Mostra del Cinema di Venezia 2025 è pronta a celebrare il talento e la creatività del cinema italiano. Dal 27 agosto al 6 settembre, il Lido si trasformerà in un palcoscenico per cinque film in concorso, accompagnati da una ricca selezione di opere nelle varie sezioni del festival.

L’apertura ufficiale sarà affidata a “La grazia” di Paolo Sorrentino, un atteso ritorno dopo il suo successo con “È stata la mano di Dio”. In competizione si uniranno anche “Elisa” di Leonardo Di Costanzo, “Duse” di Pietro Marcello, “Un film fatto per bene” di Franco Maresco e “Sotto le nuvole” di Gianfranco Rosi, vincitore del Leone d’Oro nel 2013.

Nella sezione Fuori Concorso, diversi registi noti presenteranno i loro nuovi lavori. Tra questi, Antonio Capuano con “L’isola di Andrea”, Andrea Di Stefano con “Il Maestro”, e Luca Guadagnino che farà il suo ingresso con “After the Hunt”. Anche Paolo Strippoli e Virgilio Villoresi porteranno le loro visioni con “La valle dei sorrisi” e “Orfeo”.

Il festival dare spazio anche alla musica con “Nino. 18 Giorni”, biografia di Nino D’Angelo, “Piero Pelù. Rumore dentro” e “Francesco De Gregori Nevergreen”, che esploreranno le storie dietro ai volti iconici della musica italiana.

Per quanto riguarda le produzioni televisive, “Portobello” di Marco Bellocchio, “Il Mostro” di Stefano Sollima e “Un Prophète” di Enrico Maria Artale promettono di catturare l’attenzione degli spettatori.

Infine, la sezione Orizzonti darà voce a registe come Carolina Cavalli con “Il rapimento di Arabella” e Laura Samani con “Un anno di scuola”. Il festival sarà anche un’importante vetrina per documentari e film storici, contribuendo a celebrare la memoria del nostro cinema.