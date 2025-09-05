21.9 C
Venezia 2025: gossip tra star, eventi e premi in arrivo

Da StraNotizie
Venezia 2025: gossip tra star, eventi e premi in arrivo

La Mostra del Cinema di Venezia si avvia verso la conclusione con il penultimo giorno ricco di eventi e film. Oggi, la scena è dominata dalla musica italiana, con tre documentari Fuori Concorso dedicati a celebri artisti. Sono in arrivo anche gli ultimi film in concorso, mentre vengono assegnati i primi premi collaterali.

Uno dei titoli in gara è “Un film fatto per bene” di Franco Maresco, un’opera che esplora il metacinema e racconta le difficoltà di una produzione cinematografica attraverso la figura di Carmelo Bene. Le riprese subiscono un’interruzione brusca, portando a tensioni tra il regista e il produttore.

Un altro film in concorso è “Silent Friend” di Ildikó Enyedi, che narra storie intrecciate nel tempo, tutte legate a un ginkgo biloba in un giardino botanico. La pellicola esplora i legami umani attraverso diverse epoche e personaggi.

C’è anche “The Sun Rises on Us All” di Cai Shangjun, che tratta di una storia d’amore complessa e dei sacrifici che ne derivano.

Per quanto riguarda i film Fuori Concorso, spiccano “L’isola di Andrea” di Antonio Capuano, storia toccante di un bambino testimone della separazione dei suoi genitori, e “Francesco De Gregori Nevergreen”, che documenta un progetto musicale intimo del cantautore.

Infine, non mancano eventi e masterclass, tra cui una del regista taiwanese Tsai Ming-Liang. Oggi il Lido si prepara ad accolti i divi e a celebrare le ultime proiezioni prima della cerimonia di premiazione di domani.

