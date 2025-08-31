27 C
Venezia 2023: Elordi e il gotico di Guillermo del Toro

Da StraNotizie
Il quarto giorno della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si tinge di gotico grazie a Frankenstein, il nuovo progetto di Guillermo del Toro. Il regista messicano presenta una rilettura che fonde tradizione e sensibilità moderna, trasformando la Sala Grande in un omaggio a un mito senza tempo.

Sul red carpet, si sono distinti Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth e Christoph Waltz, tutti simboli di un connubio tra star system e cinema d’autore. Elordi, interpretando la Creatura, attira tutte le attenzioni, segnando un’importante tappa nel suo percorso artistico, che da serie di culto lo porta a confrontarsi con figure emblematiche della cultura occidentale. Isaac, nel ruolo del geniale e tormentato Victor, regala intensità a un personaggio che unisce potere e vulnerabilità, mentre Waltz, con il suo classico tocco di ironia, ricorda che il festival è anche un momento per la leggerezza e la provocazione.

Il tappeto rosso di quest’edizione si mostra diverso dai giorni precedenti: meno glamour e più magnetismo oscuro. Gli abiti richiamano atmosfere notturne, con tessuti drammatici e linee evocative, in un dialogo continuo tra moda e cinema che lascia un’impronta indelebile nella memoria collettiva.

Per scoprire i dettagli sui look sfoggiati, è disponibile una gallery con le pagelle dei vari outfit presentati.

