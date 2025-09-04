Veneto: Treviso si prepara a diventare il set del cinema

L’attenzione è rivolta alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove si è parlato di come il Veneto possa essere un set ideale per le produzioni cinematografiche. Durante l’evento, l’assessore regionale al Turismo, Federico Caner, ha presentato la Treviso Film Commission, un’iniziativa della Fondazione DMO Marca Treviso, che mette in luce le potenzialità della provincia di Treviso come location per film e serie.

Caner ha sottolineato come il Veneto, con la sua bellezza artistica e naturale, rappresenti un grande set internazionale. In particolare, Treviso offre paesaggi unici, storie affascinanti e una rete di servizi che supportano produzioni di ogni livello. Ha evidenziato che il turismo legato al cinema può attrarre visitatori e migliorare l’offerta turistica, favorendo la destagionalizzazione e prolungando il soggiorno dei turisti.

L’assessore ha citato alcune bellezze della Marca, come il fiume Sile e le Ville Venete, sottolineando il loro potere narrativo. Ha inoltre menzionato il cicloturismo come una modalità di esplorazione che unisce luoghi e esperienze, oltre alle specialità enogastronomiche locali, tra cui il celebre tiramisù.

Caner ha enfatizzato l’importanza della collaborazione tra vari attori locali per realizzare questo progetto. La Treviso Film Commission, insieme ad altre istituzioni e operatori economici, sta infatti creando un ambiente favorevole per il cinema, rendendo il Veneto un territorio accogliente e ricco di storie da raccontare. Ha concluso affermando che il futuro del turismo passa anche attraverso il potere delle immagini e delle narrazioni.