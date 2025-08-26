Veneto in politica: la sfida per il futuro di Zaia e Meloni

La situazione politica in Veneto è attualmente in stallo, con il rinnovo della giunta regionale ancora incerto. Si assiste a un continuo rinvio delle decisioni, mentre i leader nazionali si preparano a discutere del futuro della regione a Roma. L’autonomia, tanto promessa, sembra rimanere solo un tema elettorale senza concretezza sul territorio.

L’attenzione si concentra sull’eredità di Luca Zaia, il governatore uscente. I progetti come la Pedemontana si presentano come un debito per le future generazioni, mentre la sanità si sta privatizzando e le liste d’attesa sono un problema sotto esame da parte del ministero. Nonostante ciò, la Lega cerca di mantenere la sua posizione di leadership puntando su Alberto Stefani come candidato. Tuttavia, Fratelli d’Italia non intende cedere facilmente e rivendica la presidenza, sostenendo di essere il primo partito e con Flavio Tosi che sottolinea questo aspetto.

Nel frattempo, Zaia potrebbe rinunciare a una lista civica per candidarsi con la Lega, ma prima è necessario chiarire chi sarà il candidato presidente. Un’eventuale candidatura con un presidente di Fratelli d’Italia cambierebbe le dinamiche. Diversi consiglieri della Lega stanno già considerando di trasferirsi in altri partiti, mentre altre opzioni potrebbero escludere la partecipazione alle elezioni.

Fratelli d’Italia si prepara a puntare forte sulle candidature per la leadership del Veneto, con Luca de Carlo e Raffaele Speranzon in pole position. Le elezioni regionali non sono state ancora convocate, ma si ipotizza una data imminente. Inoltre, Zaia potrebbe ricevere un incarico prestigioso, sebbene non nel governo attuale, dove gli equilibri sono precari. La situazione rimane complessa e in continua evoluzione.