Veneto contro regime iraniano

Da stranotizie
Il Veneto prende posizione a favore dei cittadini iraniani che protestano contro il regime di Teheran. La consigliera regionale Sonia Brescacin del Gruppo misto ha presentato una risoluzione intitolata “Il governo italiano condanni le sistematiche violazioni dei diritti umani in Iran”.

In Iran, la libertà di esprimere dissenso è negata e le donne subiscono una repressione durissima, fatta di arresti, violenze e perfino impiccagioni. Il Veneto crede nei valori della democrazia, della libertà e dei diritti umani, principi che in Iran e in altre autocrazie non vengono rispettati.

La risoluzione chiede al Consiglio regionale del Veneto di esprimere la propria vicinanza ai cittadini che manifestano contro il regime e di sostenere in particolare le donne che lottano per i propri diritti, condannando ogni forma di autocrazia e riaffermando l’adesione ai principi delle democrazie liberali.

Secondo Brescacin, l’iniziativa vuole dare un segnale chiaro: “Il Veneto non può restare indifferente di fronte alla violenza contro chi osa opporsi al potere e alla discriminazione di genere”.

