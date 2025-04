VENERUS “Ti Penso” – Il Nuovo Singolo da Ascoltare

Dopo quasi due anni di silenzio discografico, Venerus torna con il suo nuovo singolo “Ti Penso”, disponibile dal 4 aprile per l’etichetta Asian Fake. L’artista continua la sua esplorazione di sonorità che superano le definizioni tradizionali, fondendo visioni oniriche con frammenti di vita quotidiana. Il brano si presenta come un gesto intimo, bilanciato tra malinconia e dolcezza, caratterizzato da un sound che richiama l’hip hop e l’R’n’B anni ’90, reinterpretato attraverso il suo personale stile. “Ti Penso” offre un viaggio musicale che illumina la notte con un bagliore delicato, evocando emozioni sincere. La canzone nasce da esperienze reali, dai giorni e dalle notti trascorse per le strade di questa e molte altre città, risultando così una dedica autentica, simile a quelle che si possono trovare all’inizio di un libro, avviando un nuovo percorso.