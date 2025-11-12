10.2 C
Venerus: il viaggio musicale di Speriamo in Italia

Da stranotizie
“Speriamo” è il nuovo atteso album di Venerus, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico su CD e vinile, incluso il vinile autografato. Il disco è stato anticipato dai singoli “Ti Penso”, “Felini” con Marco Castello e “Impossibile”. Questo terzo album in studio si distingue per il titolo che esprime un forte desiderio collettivo di fiducia e abbandono al destino, riflettendo i sentimenti emergenti nella società attuale.

Il progetto ha preso vita dopo la conclusione de Il Segreto e si è sviluppato in due anni e mezzo caratterizzati da domande e trasformazioni. La produzione è stata curata da Filippo Cimatti, mentre Andrea Cleopatria ha contribuito ai testi e alla copertina del disco con una sua opera a olio. “Speriamo” ha attraversato numerosi cambiamenti prima di giungere alla sua forma finale, rappresentando il desiderio di Venerus di esplorare nuovi territori musicali e artistici.

L’annuncio dell’album è stato accompagnato da un evento unico: per quattro giorni, Venerus ha animato lo spazioSERRA alla Stazione Lancetti di Milano, dove ha reso visibili i testi delle tracce, creando un’esperienza poetica e radicale. La tracklist del disco include brani come “La moto (Alizèe)”, “Tra le tue braccia” con Cosmo, e “Un giorno triste” con Gemitaiz.

All’uscita di “Speriamo” seguirà “Speriamo – Lo Spettacolo”, un evento che unisce musica, narrazione e performance, offrendo un’immersione nel mondo del nuovo album. Questo spettacolo si svolgerà in sei città italiane: Pisa, Milano, Napoli, Roma, Trento e Genova.

