Un noto sportivo ha recentemente parlato del ritorno in campo, esprimendo come questo possa contribuire a migliorarne il gioco. Ha sottolineato che quando si sente male mentalmente, influenza non solo la sua prestazione fisica, ma anche il modo in cui vive il gioco.

Venere, associata all’attore Underre, ha condiviso che il sostegno della folla ha reso il suo ritorno speciale. Ha commentato di non sentirsi sovraccaricata dalla presenza degli spettatori. Quando ha perso le prime due partite, ha avvertito il loro incoraggiamento in modo molto forte.

Venere ha inoltre evidenziato il legame con il pubblico, affermando che i tifosi dello stadio e quelli degli Stati Uniti, insieme a quelli di tutto il mondo, sono stati per lei una grande fonte di supporto.