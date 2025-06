Venerdì Piacentini: Arte e Jazz sotto le stelle!

In occasione dei Venerdì Piacentini, il festival estivo di eventi e spettacoli a Piacenza, il Centro per le arti contemporanee Xnl Piacenza apre la mostra “Giovanni Fattori 1825-1908. Il genio dei Macchiaioli” in orario serale. Le aperture straordinarie si svolgeranno il 20 e il 27 giugno, dalle 19 alle 24, con ultimo ingresso alle 23. La visita guidata gratuita, inclusa nel biglietto, partirà alle 22 e sarà disponibile fino a esaurimento posti.

In queste serate, l’atmosfera sarà animata da musica dal vivo, curata dal Piacenza Jazz Club. Il 20 giugno si esibirà il duo Ambra Lo Faro e Carmelo Tartamella, con un repertorio dell’American Songbook. Il 27 giugno, il Roberto Baggi Quartet si esibirà presentando standard jazz.

Il biglietto della mostra include anche l’accesso all’esposizione “Da Ghiglia a Morandi. Ripensare Fattori nel Novecento”, visibile alla Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, anch’essa aperta in modo straordinario durante le stesse serate del festival.

La mostra è promossa dalla Rete Cultura Piacenza, che comprende vari enti come la Fondazione di Piacenza e Vigevano, il Comune e la Provincia di Piacenza, la Regione Emilia-Romagna e altre istituzioni. È prodotta da Dario Cimorelli Editore e realizzata con il supporto della Banca di Piacenza, insieme ad altre collaborazioni.

Fonte: www.ilpiacenza.it