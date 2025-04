Venerdì Nero: Borse Europee in Calo, Milano Segna -6,53%

Crollano le Borse europee a causa delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Nella giornata finale della settimana, i mercati finanziari subiscono un brusco calo con l’annuncio di ritorsioni da Pechino. Piazza Affari chiude con un ribasso del 6,53%, dopo aver toccato un -7,5%, un crollo che non si vedeva dal 11 settembre 2001. Rispetto alla chiusura della settimana precedente, il Ftse MIB perde quasi il 12%, registrando la sua peggiore settimana dal marzo 2022. Anche le altre principali piazze europee risentono della situazione: Londra, Parigi e Francoforte scendono di oltre il 4%, mentre Madrid perde più del 5%.

Dopo la drammatica caduta di ieri nel settore dell’industria e della tecnologia, oggi il focus è sulle banche, con l’indice di settore che subisce un calo del 9,52%, e molti titoli che scendono oltre il -10 o addirittura il -12%. L’incertezza per il futuro del credito e degli investimenti, unita a preoccupazioni per un rallentamento economico globale, colpisce anche il mercato del petrolio. Il prezzo del Brent europeo scende sotto i 65 dollari al barile, quasi dieci dollari in meno rispetto al momento in cui l’ex presidente Trump ha annunciato misure tariffarie reciproche. L’atmosfera generale è di pessimismo, con investitori preoccupati per l’andamento delle aziende e del mercato finanziario.