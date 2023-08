Vendono il cellulare per pagare le cure al loro cane ammalato

I proprietari vendono il cellulare per riuscire a pagare le cure del loro cane ammalato: l’amore per il loro cucciolo è infinito.

Avere un animale domestico significa prendersene cura fino alla fine. Alcune persone adottano o comprano un cucciolo senza la consapevolezza di ciò che comporta amare e curare quell’animale. Fortunatamente, alcune persone sanno quello che fanno, tanto da vendere qualsiasi cosa pur di fornirgli tutte le cure di cui ha bisogno.

Vendono il cellulare per pagare le cure veterinarie del cane

La coppia ama molto il loro cucciolo di nome Joy, un simil Cavalier king Charles spaniel di circa 8 anni. Sfortunatamente, nell’ultimo periodo, ha avuto problemi di salute e le spese veterinarie si stavano gonfiando sempre di più. Già da tempo Joy soffre di problemi cardiaci ma la situazione si è aggravata presto.

Joy, infatti, è stato colpito da pancreatite e cistite batterica, il dolore lo ha portato a finire in coma. Così, i costi delle cure veterinarie sono cresciute a dismisura e i proprietari, Roberto e Simona, hanno deciso di mettere in venda uno dei loro smartphone per riuscire a pagargli tutte le cure. Proprio nel momento del bisogno, alcune persona hanno aperto una raccolta fondi per sostenere la coppia e il cucciolo sofferente: “Salviamo il piccolo Joy. Interveniamo e aiutiamo Ora!! Aiutiamo i proprietari, Simona e Roberto, del piccolo cucciolo in gravissime condizioni. Dobbiamo raccogliere la somma necessaria per l’operazione e le cure”, ha riferito l’avvocato Guido Pascucci sul gruppo Facebook “Ostia informa”.

Il gruppo si è subito mobilitato e in pochissimo tempo è riuscita a raccogliere e superare la cifra prevista di 2000 euro. Le donazioni sono state oltre 120 e hanno permesso a Joy di ricevere tutto ciò di cui aveva bisogno. Un gesto di solidarietà senza pari che ha commosso non poco Simona e Roberto. Gente generosa e con un grande cuore esiste ancora e non si tira indietro quando bisogna aiutare qualcuno in difficoltà. Nei prossimi giorni il veterinario effettuerà tutti gli esami del caso e procederà ad effettuare la cura, la terapia per fluidi, al piccolo Joy, sperando si possa rimettere presto. Dopo il primo ciclo, si stabilirà come affrontare il passo successivo.