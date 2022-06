Venditti e De Gregori live: la scaletta dei concerti dei due grandi cantautori romani nell’estate del 2022.

Finalmente Venditti e De Gregori sono riusciti a dare inizio al loro grande progetto congiunto. Con un live casalingo, nello stadio Olimpico di Roma, più volte annunciato e più volte slittato a causa del Covid, i due cantautori capitolini, simboli di una romanità diversa ma compatibile, hanno dato inizio a uno dei tour più attesi di quest’estate. E lo hanno fatto tra nostalgia, classe, coerenza e tanta, tanta emozione. Scopriamo insieme la scaletta dei loro concerti.

Venditti e De Gregori in tour nel 2022

Come sappiamo, la data iniziale di questo progetto è sempre stata quella dello stadio Olimpico di Roma, in programma il 18 giugno. Uno stadio che è casa per entrambi, soprattutto per Venditti, che il suo nome ha legato in tutta la sua carriera anche alla squadra di calcio della Roma, che proprio in quello stadio gioca.

Antonello Venditti e Francesco De Gregori

Ma dopo l’appuntamento romano, i due artisti sono attesi da un lungo tour congiunto che li porterà a girare l’intera Italia. Questo il calendario dei concerti:

– 7 luglio in piazza Trento e Trieste a Ferrara

– 10 luglio in piazza Napoleone a Lucca

– 12 luglio in piazza Grande a Palmanova (Udine)

– 14 luglio in piazza Castello a Marostica (Vicenza)

– 16 luglio all’Arena della Regina di Cattolica (Rimini)

– 18 luglio all’Arena della Marca di Treviso

– 19 agosto in piazza Ciaia a Fasano (Brindisi)

– 21 agosto al Pala Live di Lecce

– 23 agosto al Teatro al Castello a Roccella Jonica (Reggio Calabria)

– 27 e 28 agosto al Teatro Antico di Taormina (Messina

La scaletta dei concerti di Venditti e De Gregori

Due super repertori da unire in un’unica scaletta. Non è ovviamente semplice la scelta, ed è normale che qualcosa resti fuori. Ma il risultato mette comunque d’accordo tutti, o quasi. Di seguito la scaletta eseguita dai due artisti a Roma, fermo restando che in ogni concerto potrebbe esserci qualche piccola variazione (ad esempio per la chiusura, che difficilmente rimarrà Grazie Roma per tutto il tour):

– Bomba o non bomba

– La leva calcistica della classe ’68

– Modena

– Bufalo Bill

– La storia

– Peppino

– Generale

– Sotto il segno dei pesci

– Che fantastica storia è la vita

– Dolce signora che bruci

– Alice

– Sangue su sangue

– Santa Lucia

– Canzone (cover Lucio Dalla)

– Ci vorrebbe un amico

– Sara

– Notte prima degli esami

– Pablo

– La donna cannone

– Unica

– Rimmel

– Titanic

– Giulio Cesare

– Alta marea

– In questo mondo di ladri

– Sempre e per sempre

– Roma capoccia

– Il vestito del violinista

– Ricordati di me

– Viva l’Italia

– Buonanotte fiorellino

– Grazie Roma