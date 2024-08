Ha fatto molto rumore, com’è giusto che sia, il video che mostra Antonello Venditti rispondere a tono e poi attaccare una ragazza disabile presente al suo concerto. Una provocazione continuata anche quando gli è stato fatto notare la cosa. “E ho capito. È un ‘ragazzo speciale’ che però deve imparare l’educazione. Non esistono ‘ragazzi speciali’, l’educazione è una cosa…“. Ora dopo il concerto è stato così “costretto” a fare un video e rispondere alla polemica.

“Mi metterei a piangere, mi dispiace tantissimo” – ha esordito – “Non sono un mostro, sta montando una polemica stupida per chi mi conosce. Ho sbagliato, ho sbagliato perché nel buio non mi sono accorto di questa ragazza. Pensavo fosse una contestazione politica alla quale sono abituato, quindi ho risposto in maniera molto violenta a questa ragazza della quale sono venuto a conoscenza. Il padre è fantastico, la famiglia è fantastica. Quindi mi devo scusare ma più delle scuse non posso fare, non me la sento”.

Antonello Venditti ha poi continuato:

“Il mio concerto è molto complicato, io dico delle cose molto forti quindi reagisco a qualcosa che nel buio, tra cinquemila persone, uno non può rendersi conto. Ho fatto ammenda subito, ieri sera, dopo il concerto. I genitori hanno avuto i miei pass e tutto. Sono sconvolto, onestamente, perché oltre gli attacchi politici che mi vengono da tutte le parti, arrivano anche attacchi che non mi merito. Tutti sanno quanto voglio bene ai ragazzi speciali, lo possono testimoniare tutti quelli che vengono ai miei concerti”.

Venditti attacca una ragazza disabile: le scuse pubbliche e la reazione dei genitori di lei

Peccato che Venditti abbia continuato col tono provocatorio anche dopo aver scoperto che si trattava di una ragazza disabile, ma questo è un altro punto. Nonostante ciò, i genitori della ragazza hanno preferito non cavalcare la polemica e accattare le scuse. “Con il signor Venditti ci siamo chiariti e per noi e per nostra figlia il problema non sussiste. Abbiamo capito immediatamente che si era trattato di una incomprensione, ingigantita dai social. Ci ha chiamato il signor Venditti, si è scusato ed è stato molto gentile e affettuoso con noi e con nostra figlia. Continuiamo ad essere tutti suoi grandi fan“.